Kaptajn Jonas Holøs er imponeret over Danmarks bredde, mens nordmændene må undvære vigtige spillere ved VM.

Herning. Norge spiller favoritværdigheden over på danske hænder forud for fredagens nabokrig ved ishockey-VM.

Mens afbuddene er regnet ned over den norske landstræner Petter Thoresen, stiller Danmark i noget nær den bedste VM-opstilling nogensinde. Det har nordmændene også bemærket.

- Vi har tidligere haft en del hårde kampe mod Danmark, hvor det har været meget tæt. Men nu ser vi på Danmark som favorit.

- Det er et meget bredere hold, end det har været tidligere, og det ser vældig stærkt ud. Jeg er imponeret, siger backen Jonas Holøs, der er kaptajn for det norske mandskab.

Specielt den danske 3-2-sejr over Finland vækker respekt hos nordmændene, der dagen forinden havde tabt 0-7 mod samme modstander.

- Nu så jeg kun det allersidste af kampen. Men jeg forstår, at Danmark spillede en brandkamp. Det er et knaldgodt hold, siger Jonas Holøs.

Mens alle tilgængelige danske NHL-spillere er hastet til Herning for at spille VM, har Norge modtaget afbud fra de to NHL-navne Mats Zuccarello og Andreas Martinsen.

Også den hårdføre og meget erfarne forward Patrick Thoresen har meldt afbud til landstræneren, der i øvrigt er hans far.

- Vi mangler en del centrale spillere, som vi gerne ville have haft med. Det er ikke så heldigt for os. Vi må fokusere på de spillere og det hold, vi har, og få det bedste ud af det.

- Man må være lidt realistisk og se på, at Danmark har mange NHL- og KHL-spillere og folk fra andre gode ligaer. Danmark må få favoritstemplet, og så må vi håbe, at vi som underdogs kan slå dem, siger Holøs.

Kampen mellem Danmark og Norge spilles klokken 16.15.

/ritzau/