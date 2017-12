19-årige Joachim Blichfeld har fået kontrakt med San Jose Sharks, hvor Mikkel Bødker og Jannik Hansen spiller.

San Jose. Mikkel Bødker og Jannik Hansen får en ny, dansk holdkammerat i San Jose Sharks, der spiller i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Den 19-årige Joachim Blichfeld har torsdag skrevet under på en aftale med NHL-klubben, som valgte ham i syvende runde af den såkaldte draft i 2016.

På det seneste har Joachim Blichfeld dog spillet for Portland i Western Hockey League, en juniorliga i Nordamerika.

San Jose Sharks' general manager, Doug Wilson, fortæller til holdets hjemmeside, at han har store forventninger den unge dansker, der er født i Frederikshavn og blandt andet har spillet ungdomsishockey i Malmø.

- Joachim er en ægte målscorer. Han kan ændre en kamp med sine afslutningsevner og sin forståelse for ishockey, siger Wilson.

Han siger også, at Blichfeld skal have tid til at udvikle sig.

- Han er en af de bedste målscorere i Western Hockey League, og hans spil med pucken passer godt til den måde, som vi spiller på. Vi glæder os til at se Joachim fortsætte med at udvikle sig som spiller, siger Doug Wilson.

I denne sæson har Joachim Blichfeld scoret 13 mål og lavet 17 assister for Portland.

Han er i øjeblikket til VM i Buffalo med det danske U20-landshold.

San Jose Sharks ligger med 42 point for 34 kampe igen i år med i den sjove ende af NHL. Holdet er lige nu placeret på en slutspilsplads. Der spilles dog 82 kampe i den ordinære sæson i NHL.

I forrige sæson nåede holdet finaleserien i NHL, hvor det blev til et nederlag til Pittsburgh Penguins. Sidste sæson røg holdet ud af slutspillets første runde mod Edmonton Oilers.

/ritzau/