Nordjyllands Politi undersøger en voldsom episode fra Metal Ligaen, hvor en spiller blev slået bevidstløs.

Nordjyllands Politi er gået i gang med at undersøge en episode fra fredagens ishockeykamp mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs i Metal Ligaen.

Det bekræfter politiet over for det regionale medie Nordjyske.

- Vi er ved at undersøge omstændighederne omkring episoden, siger politikommissær Peter Skovbak til Nordjyske.

De to 18-årige spillere Kristian Jensen og Lucas Bjerre Rasmussen røg i totterne på hinanden. Da sidstnævnte lå på isen uden hjelm, hamrede Frederikshavns Kristian Jensen en knytnæve i hovedet på Odense-spilleren.

Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs og tilbragte natten på sygehuset, hvor han fik konstateret en kraftig hjernerystelse, men ingen indre blødninger.

Søndag blev Kristian Jensen idømt en karantæne på 17 kampe af disciplinærudvalget i Danmarks Ishockey Union.

Desuden valgte en neutral ishockeyfan at anmelde Kristian Jensen til politiet for vold, skrev Ekstra Bladet og B.T.

Jensen har undskyldt for episoden på Frederikshavn White Hawks' hjemmeside.

- Alle, som kender mig, ved, at jeg er en rar person, som ikke vil nogen noget ondt. Hændelsen i fredags ved jeg udmærket godt, er uacceptabel og ikke hører hjemme i ishockeysporten.

- Jeg var meget frustreret i situationen, og alt skete så hurtigt. Jeg opdagede ikke, at hjelmen var røget af Lucas, da jeg gav ham et slag, og jeg nåede ikke at tænke.

- Det er dog ingen undskyldning, og jeg er meget ked af, at Lucas kom til skade. Jeg ønsker ham kun det bedste og god bedring, sagde fra Kristian Jensen søndag.

/ritzau/