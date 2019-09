Esbjerg vandt 3-2 hjemme over Herning i Metal Ligaen, mens Rødovre slog rivalen Rungsted med 4-1.

Der var nordamerikansk aftryk på alle hjemmeholdets scoringer, da Esbjerg Energy fredag slog Herning med 3-2 på hjemmebane i en dansk ishockeyklassiker.

Canadierne Matthew Pistilli og Brett Welychka samt amerikaneren Zach Pochiro scorede hjemmeholdets mål, der blev fordelt ud på kampens tre perioder. Canadieren Brodie Dupont og tjekken Jan Dalecky stod for Hernings reduceringer til henholdsvis 1-2 og 2-3.

For Esbjerg var der tale om sæsonens første sejr, mens det for Herning var sæsonens første nederlag. Vestjyderne har spillet to kampe, mens midtjyderne har spillet tre.

Der blev spillet tre andre kampe i Metal Ligaen fredag aften.

Rødovre Mighty Bulls vandt det storkøbenhavnske rivalopgør mod danmarksmestrene fra Rungsted med 4-1. Hjemmeholdet satte først trumf på i de sidste to minutter, hvor holdet scorede to gange.

Der var også stor nordjysk succes.

Aalborg vandt med 3-2 hjemme over Odense, mens Frederikshavn sejrede 4-2 ude over Herlev. Med to sejre i ordinær tid i to kampe topper Aalborg og Frederikshavn rækken med seks point hver.

