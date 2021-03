Winnipeg Jets måtte to gange se Montreal Canadiens indhente en tomålsføring, men i overtiden slog dansker til.

Nikolaj Ehlers stod for det afgørende mål, da Winnipeg Jets natten til torsdag dansk tid besejrede Montreal Canadiens i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

To gange i kampen havde Winnipeg en føring på to mål, men Montreal formåede begge gange at få udlignet.

Winnipeg var foran 2-0 efter første periode, og 3-1 i anden periode, men i tredje periode fik Montreal bragt balance i regnskabet med to scoringer til 3-3.

Dermed skulle opgøret afgøres i overtid. Efter 55 sekunders spil sendte danskeren pucken i målet til slutresultatet 4-3.

Winnipeg ligger på andenpladsen i Scotia North-divisionen med 39 point for 29 kampe. Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen som det normale førstevalg i målet fører med 40 point. Holdet har spillet en kamp mere end Winnipeg.

/ritzau/