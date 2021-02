Dansk mål og assist bidrog til Jets-sejr, hvor også 41 redninger af målmand Connor Hellebuyck blev afgørende.

Danske Nikolaj Ehlers gjorde sig positivt bemærket, da Winnipeg Jets natten til fredag vandt i NHL, den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

Med et mål og en assist var han således en vigtig del af en sejr på 5-1 over Ottawa Senators.

Sejren blev grundlagt på en stærk anden periode af Jets-holdet.

Efter 0-0 i første periode scorede Jets-spilleren Paul Stastny blot otte sekunder inde i anden periode, og cirka otte minutter senere var det danske Ehlers, der udbyggede føringen til 2-0.

Herefter nåede Jets også at bringe sig på både 3-0 og 4-0, inden Josh Norris reddede lidt af æren for Senators med et reduceringsmål i tredje periode.

Det fik dog ikke stoppet Winnipeg-målfesten, som Neal Pionk afsluttede med et mål til 5-1, hvor Ehlers var med i opspillet.

Helt afgørende for Jets blev også målmand Connor Hellebuyck, der havde i alt 41 redninger.

Winnipeg Jets har nu vundet tre af holdets seneste fire kampe - og alle fire kampe over Senators i denne sæson.

Også danske Oliver Bjorkstrand var i aktion natten til fredag og bidrog med en assist, da Columbus Blue Jackets slog Chicago Blackhawks med 6-5.

/ritzau/