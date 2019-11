Både Nikolaj Ehlers og Oliver Bjorkstrand sørgede for danske point i NHL-kampene natten til lørdag.

Danske Nikolaj Ehlers var stærkt medvirkende til, at Winnipeg Jets natten til lørdag dansk tid kunne notere sig en sejr i NHL.

På udebane vandt Jets 3-0 over Anaheim Ducks og er fortsat med i topkampen i Western Conference.

Med et håndledsskud sørgede Ehlers for 2-0-scoringen, der samtidig betyder, at danskeren nu har lavet fem scoringer i de seneste syv kampe.

Ehlers' medspiller Blake Wheeler leverede assisten og har masser af ros til danskeren:

- Han sender dem bare afsted, siger Wheeler ifølge nhl.com om Ehlers' skud.

- Han er dødbringende inde mellem cirklerne, så stærkt skud af ham.

Den danske forward er med i alt 12 scoringer denne sæson samtidig den mest scorende spiller for Jets.

Flere andre danskere var også i aktion natten til lørdag.

Trods knap 15 minutter på isen kunne Frans Nielsen dog ikke forhindre Detroit Red Wings i at løbe ind i et 1-6 nederlag til Philadelphia Flyers.

Bedre gik det for Lars Eller, der i alt fik cirka 21 minutter, da Washington Capitals slog Tampa Bay Lightning 4-3 efter overtid. Dog uden at danskeren blev noteret for point.

Og Oliver Bjorkstrand holdt gang i sin vilde stime med i alt seks kampe med point, da han fik en assist i Columbus Blue Jackets' sejr over Pittsburgh Penguins.

Her vandt Bjorkstrand og Blue Jackets 5-2.

/ritzau/