Det kan godt være problematisk at spille på et landshold, hvor ens far er cheftræner. Men for Winnipeg Jets' danske stjerne, 25-årige Nikolaj Ehlers, er problemerne ikke større, end han kan grine ad dem.

»To gange i går råbte jeg Heinz efter ham. Det har jeg aldrig gjort før. Det lød også helt forkert. Også i spillernes ører. I dag har jeg bare kaldt ham far. Ligesom jeg plejer. Det er mere naturligt, så det bliver jeg ved med på landsholdet,« siger en storsmilende Nikolaj Ehlers.

»Både ude på isen og i omklædningsrummet er min far som alle andre trænere for mig. At træneren er min far, er ikke noget, jeg tænker over.«

NHL-stjernen har ikke været på landsholdet siden VM i Köln i 2017 på grund af de nordamerikanske playoffs og ser frem til den kommende OL-kvalifikationsturnering 26.-29. august i Oslo mod Norge, Slovenien og Sydkorea.

Landstræner Heinz Ehlers: 'Nikolaj er så højt oppe i hierarkiet. Det var noget andet, hvis han var på vippen til holdet.' Foto: Nils Meilvang Vis mere Landstræner Heinz Ehlers: 'Nikolaj er så højt oppe i hierarkiet. Det var noget andet, hvis han var på vippen til holdet.' Foto: Nils Meilvang

»Ingen skal være i tvivl om, at vi giver alt for at komme med til OL i Beijing i 2022. Når vi ser på de spillere, vi har, skal det lykkes. Vi har et rigtig godt hold,« siger Nikolaj Ehlers.

Når han er hjemme på ferie – eller som i øjeblikket er i fuld gang med forberedelserne til OL-kvalifikationen – bor han i sin villa i udkanten af Hasseris i Aalborg. Han købte den i efteråret for 16,6 millioner kroner. For den højest lønnede danske NHL-spiller, som i 2018 skrev sit navn på en syv år lang kontrakt med Winnipeg Jets til en årsløn på 37 millioner kroner, var det ikke det store problem.

Landstræner Heinz Ehlers afsluttede onsdag i Gentofte Skøjtehal den første af fire minicamps fra mandag til onsdag. Den officielle OL-camp er fra 17. august med to landskampe mod Frankrig, formentlig i Danmark. Campen skulle oprindelig være afviklet i Minsk med kampe mod Hviderusland og Frankrig.

»Klubberne er først forpligtet til at afgive deres spillere fra 22. august. Jeg håber på deres velvilje til at give dem fri i hele perioden,« siger Heinz Ehlers.

»En anden udfordring er, at spillerne fra Nordamerika holder sig i god fysisk form og ikke kommer direkte fra ferie. Men det er jeg nu ikke nervøs for. Alle vil gerne til OL.«

Heinz Ehlers føler ikke, at det skaber problemer, at han for første gang står over for sin søn på landsholdet.

»Nikolaj er så højt oppe i hierarkiet. Det var noget andet, hvis han var på vippen til holdet,« siger han.

Heinz Ehlers' opgave er at få sine mange topspillere i Canada, USA og Europa til at fungere som et hold og spille aggressivt.

»Ikke aggressivt på dén måde, at de skal smadre modstanderne, men spille tæt på modstanderne og stresse dem til at begå fejl,« forklarer han kort sin filosofi.

Detroit Red Wings' Frans Nielsen, 37 år, har ikke spillet på landsholdet siden VM i Herning i 2018 og ser frem til OL-kvalifikationsturneringen.

»OL er jo det sidste, vi mangler på landsholdet. Jeg synes, vi har spillerne, der kan realisere den olympiske drøm. Men det troede vi jo også dengang i Minsk. Jeg håber, vi har lært noget. Det er ikke altid nok at have det bedste hold på papiret. Vi skal respektere alle modstandere og levere det hårde arbejde, der kræves,« siger han.

Danmarks første NHL-spiller nærmer sig sin kamp nummer 1.000 i verdens stærkeste liga. Blandt hans meritter er en kamp på Europa-holdet i Wold Cup. Men inden en stor international karriere slutter, vil han gerne have OL med.

»Jeg bliver meget skuffet, hvis det ikke lykkes,« siger han.

Samme holdning har Danmarks bedste back, Philip Larsen, fra KHL-klubben Salavat Yulaev Ufa, som han skiftede til fra Vancouver Canucks i 2017.

»Vi tager op til Oslo for at vinde. Der er ingen af de 34 spillere i bruttotruppen, som ikke vil til OL,« siger han.

Philip Larsen havde meldt fra til VM i sidste måned i Riga.

»Efter en lang og opslidende sæson kunne jeg ikke få det til at hænge sammen. Allerede i starten af juli skal jeg være tilbage i min russiske klub,« siger han.

Danmarks VM-kaptajn og en af landsholdets bedste i Riga, backen Jesper Jensen Aabo, kom til Letland som klubløs efter to sæsoner i Malmö Redhawks, men kunne under VM skrive kontrakt med DEL-klubben Krefeld Pinquine.

Af de 34 spillere i Heinz Ehlers' bruttotrup var de 26 med i Gentofte Skøjtehal i denne uge. Tre af NHL-spillerne, Frederik Andersen, Lars Eller og Oliver Bjorkstrand, havde meldt fra til den første minicamp.

Kun fire spillere fra Metal Ligaen – Nichlas Hardt, Rungsted, Julian Jakobsen, Aalborg, Jesper Jensen, Frederikshavn, og Morten Poulsen, Herning – er inde i OL-billedet.