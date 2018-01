De danske NHL-spillere Nikolaj Ehlers og Lars Eller var begge i topform, da de var i aktion natten til onsdag.

Buffalo. Den danske ishockeyprofil Nikolaj Ehlers leverede en imponerende præstation, da han med to scoringer var med til at sikre Winnipeg Jets en 7-4-sejr ude over Buffalo Sabres i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Ehlers scorede til 3-1 og 5-1 i det målrige opgør og blev efterfølgende også kåret til en af kampens tre bedste spillere.

Det var hans mål nummer 18 og 19 i sæsonen. De 19 mål rækker lige nu til en 13.-plads på topscorerlisten i NHL.

Jets' kamp var på udebane, men holdet var alligevel favoritter i opgøret mod Sabres, der indtager den absolutte sidsteplads i Eastern Conference.

Jets ligger derimod til i den helt sjove ende af tabellen. Holdet er således på andenpladsen i Western Conference med 59 point efter 44 kampe.

Ehlers' scoringer var ikke de eneste danske af slagsen natten til onsdag.

Også Lars Eller var på pletten, da han scorede i Washington Capitals' 3-1-sejr mod bundholdet Vancouver Canucks på hjemmebane.

Lars Eller blev ligeledes kåret til en af kampens tre bedste spillere.

Washington Capitals er også godt kørende i NHL. Klubben ligger på andenpladsen i Eastern Conference med 57 point efter 43 kampe.

/ritzau/