Både Frans Nielsen og Lars Eller kom på pointtavlen i nattens runde af den nordamerikanske ishockeyliga.

Frans Nielsen havde en afgørende stav med i spillet, da hans hold, Detroit Red Wings, natten til torsdag slog Boston Bruins 3-2 på hjemmebane i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Således stod danskeren for den afgørende assist, da kampen blev sendt i overtid ved stillingen 2-2 efter 60 minutters spil.

Frans Nielsen vandt efter 49 sekunder af overtiden en faceoff i Bostons forsvarszone. Her røg pucken over til holdkammeraten Andreas Athanasiou, der tæt under mål kunne afgøre kampen med sin anden scoring.

Med sejren fortsætter Detroit en flot stime i NHL. Efter en sløv start på sæsonen er det nu blevet til ni sejre i de seneste 11 kampe.

Fem af sejrene er blevet sikret i overtid eller på straffeslag.

Detroit Red Wings ligger efter 21 kampe nummer 11 i Eastern Conference.

Frans Nielsen var ikke den eneste dansker, der markerede sig på pointtavlen i nattens runde i NHL.

Således stod Lars Eller for en enkelt assist, da hans hold, Washington Capitals, hjemme slog Chicago Blackhawks 4-2.

Eller blev noteret for sin ottende assist i sæsonen ved stillingen 2-0, hvor Michal Kempny udbyggede hjemmeholdets føring.

Mens både Frans Nielsen og Lars Eller kunne gå sejrrige fra isen, så gik det mindre godt for Frederik Andersen, der vogter målet i Toronto Maple Leafs.

Selv om danskeren præsterede 40 redninger i kampen, kunne han ikke forhindre et 2-5-nederlag til Carolina Hurricanes.

/ritzau/