Den danske ishockeystjerne Frans Nielsen scorer på straffeslag og sikrer Detroit Red Wings en 4-3-sejr i NHL.

Den danske ishockeyspiller Frans Nielsen sikrede lørdag aften Detroit Red Wings en sejr mod Carolina Hurricanes i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Danskeren leverede først en assist til kampens første mål og afgjorde til sidst straffeslagskonkurrencen, så Detroit vandt 4-3.

Detroit spillede kampen på udebane i byen Raleigh, der er hovedstad i den amerikanske delstat North Carolina.

Frans Nielsen var involveret i 1-0-målet, der faldt i første periode, som canadiske Andreas Athanasiou skød i mål.

Kort efter udlignede Carolina Hurricanes.

I anden periode så det sort ud for Detroit, da Carolina scorede to mål og sikrede sig en føring på 3-1.

Men i tredje periode scorede Nielsens holdkammerat Anthony Mantha to mål inden for tre minutter, hvormed kampen inden for den ordinære spilletid endte 3-3.

Kampen skulle derfor afgøres i en konkurrence på straffeslag.

Her brændte alle tre Carolina-skytter, mens Frans Nielsen sikrede Detroit sejren ved holdets andet forsøg.

Også den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand havde muligheden for at score det afgørende mål i en straffeslagskonkurrence for sit hold Columbus Blue Jackets lørdag aften.

Kampen mod New York Rangers stod efter den ordinære spilletid 4-4 og skulle afgøres i en straffeslagskonkurrence.

Her fik både Rangers og Colombus hver to mål i de første tre forsøg, hvormed det stod lige igen.

Som spiller nummer fem fik Bjorkstrand muligheden for at tage sejren hjem for Columbus, men missede.

I stedet lykkedes det for den amerikanske Jimmy Vesey at score det afgørende mål for Rangers, hvormed Colombus måtte nøjes med et 4-5-nederlag.

