Red Wings fik for første gang i denne sæson fuldt udbytte på hjemmebane med 4-2-sejr over Dallas Stars.

Detroit. Den danske ishockeyspiller Frans Nielsen kunne sammen med sit hold, Detroit Red Wings, natten til mandag for første gang glæde hjemmebanepublikummet med en sejr i ordinær spilletid i NHL.

Efter en skidt start på sæsonen fik Detroit endelig fuldt udbytte, da Dallas Stars blev sendt hjem med et 2-4-nederlag.

Frans Nielsen fik godt 15 minutter på isen uden at markere sig på pointtavlen.

Det var i stedet udeholdets Gemel Smith, der åbnede scoringen lidt over midtvejs i første periode.

Hjemmeholdets Anthony Mantha udlignede i anden periode, efter at han i første periode havde fået et mål underkendt for at have sparket til pucken.

Tyler Bertuzzi brød stillingskrigen fem minutter inde i tredje periode.

Jonathan Ericsson gjorde det fire minutter senere til 3-1 med sin første scoring i denne sæson.

Udeholdets Radek Faksa reducerede til 2-3 med 36 sekunder tilbage af kampen.

Justin Abdelkader kunne dog afgøre kampen sekunder efter, da han sendte pucken i det tomme mål, efter at Dallas havde erstattet målmanden med en ekstra angriber.

Trods sejren ligger Detroit Red Wings stadig sidst i Eastern Conference med blot to sejre i 11 kampe.

Frans Nielsen og holdkammeraterne møder tirsdag Columbus Blue Jackets på udebane.

/ritzau/