NHL vil lave en digital udgave af årets draft, som man også gjorde i NFL, og afholde den allerede fra 5. juni.

Den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, vil gå samme vej som ligaen for amerikansk fodbold NFL og gøre draften digital.

Det viser et notat, som det amerikanske medie ESPN er i besiddelse af.

NFL afviklede i slutningen af april en digital udgave af årets draft, hvor holdene håndplukker de bedste spillere fra universiteterne, med stor succes.

Den foregik online over videoforbindelser, hvor de forskellige holds trænere fra deres egne stuer sendte deres valg til ligaens kommissær, der læste spillernavnet højt, og draften satte seerrekord.

I alt så mere end 55 millioner amerikanere med over tre dage i NFL-draften.

NHL håber nu at kunne overbevise holdene om at gøre det samme. Samtidig vil NHL fremrykke draften, så den afholdes i begyndelsen af juni.

Notatet, der er sendt af NHL's vicekommissær, Bill Daly, foreslår 5. juni til afholdelse af draften, som oprindeligt var planlagt til 26.-27. juni i Montreal.

Normalt slutter NHL-sæsonen i midten af juni, men ligaen har været suspenderet siden 12. marts på grund af coronakrisen. Ligaen håber at kunne afslutte sæsonen i løbet af sommeren.

Det scenarie vil dog betyde, at starten på 2020/21-sæsonen bliver forsinket med adskillige uger, og det vil blive for presset at afvikle draften imellem de to sæsoner, som man ellers normalt gør, mener Daly.

- Der er ingen perfekt løsning. Vi mener, at der er fordele ved at have draften i juni. Herunder det faktum, at det er en nødvendigt del af ligaens forretning, der skal afholdes på et eller andet tidspunkt.

- Og klubberne er lige så klart til det nu, som de vil være på ethvert andet tidspunkt. Sandsynligvis er de bedre forberedte nu, end de vil være i efteråret, siger Daly fredag i et interview med radiostationen Ched ifølge ESPN.

Holdene skal mødes mandag for at diskutere forslaget.

/ritzau