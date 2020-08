NHL har ligesom flere andre ligaer udskudt kampe torsdag og fredag i solidaritet med ofre for politivold.

Den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, udskyder torsdagens og fredagens kampe i slutspillet.

Det oplyser ligaen i en pressemeddelelse.

Dermed lægger NHL sig i slipstrømmen på en række andre sportsgrene, hvor spillet er udskudt efter protester over, at den sorte mand Jacob Blake blev skudt i ryggen af en politibetjent.

- Vi forstår, at tragedierne, der involverer Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor og andre kræver, at vi må anerkende dette øjeblik, skriver NHL i en meddelelse på Twitter.

Heri oplyser man, at beslutningen er truffet i enighed mellem spillerforeningen og ligaen.

- Vi forpligter os til at arbejde for at bruge vores sport til at skabe positive forandringer i vores samfund, skriver NHL.

Beslutningen kommer ikke til at få betydning for nogle af NHL-danskerne, da de alle er slået ud af slutspillet.

De berørte kampe torsdag er mellem Philadelphia Flyers og New York Islanders samt Vancouver Canucks og Vegas Golden Knights.

Fredag skulle Boston Bruins have spillet mod Tampa Bay Lightning og Colorado Avalanche skulle have mødt Dallas Stars.

Også basketligaen NBA, baseballligaen MLB samt WTA-turneringen Western & Southern Open i New York har udskudt kampe.

/ritzau/