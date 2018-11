Calgary Flames-træneren Bill Peters forlod kampen i ti minutter, efter han blev ramt i hovedet af pucken.

Calgary Flames-træneren Bill Peters måtte natten til mandag dansk tid lide en del, selv om Flames hentede en 6-1-sejr over Arizona Coyotes i den amerikanske ishockeyliga NHL.

Midt i anden periode blev træneren nemlig ramt i hovedet af pucken og fik hjælp til at komme ud i omklædningsrummet. Ti minutter efter vendte han tilbage.

Efterfølgende blev han syet med otte sting over venstre kæbe.

- Jeg tror, det kommer til at gøre ondt i morgen, sagde Peters ifølge AP efter kampen.

- Der er ikke meget plads (i boksen, red.), og man er nødt til at være opmærksom. De gjorde et godt stykke arbejde med at få lappet mig sammen. Forhåbentlig er det sidste gang, det sker, men jeg tvivler, sagde Peters ifølge AP.

Amerikaneren Noah Hanifin scorede to mål for Flames i 6-1-sejren. Dermed har holdet hentet fire sejre i de seneste fem kampe. Efter 24 kampe har Flames 29 point.

/ritzau/