Seks måneders fængsel.

Det er den maksimale straf, en af ishockeysportens allerstørste stjerne kan risikere at få efter en fordrukken aften.

Toronto Maple Leafs' amerikanske superstjerne, Auston Matthews, er blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden, skriver canadiske The Star.

Sammen med en gruppe venner forsøgte den 22-årige Maple Leafs-spiller at trænge ind i en kvindelig sikkerhedsvagts bil klokken to om natten tilbage i maj, mens de var fulde.

Auston Matthews på isen for Toronto Maple Leafs. Foto: Christian Petersen Vis mere Auston Matthews på isen for Toronto Maple Leafs. Foto: Christian Petersen

Den kvindelige sikkerhedsvagt har indgivet en klage den 28. maj til Scottsdale Police i Arizona, hvor hændelsen fandt sted.

Hun har samtidigt også indgivet, at Auston Matthews smed bukserne foran hende.

I sigtelsen mod Auston Matthews fremgår det, at et videokamera har opfanget hændelsen, der bekræfter, at ishockeystjernen smed bukserne, da han var på vej væk fra sikkerhedsvagten, mens han klemte sine baller med hænderne.

Han skulle dog have haft underbukser på.

Sikkerhedsvagten sad i sin aflåste bil, da personerne forsøgte at komme ind i hendes bil, da de mente, det kunne være sjovt at se, hvordan hun ville reagere.

Hun skulle efterfølgende have fortalt gruppen, at hun er kvinde, militærveteran og lider af PTSD, hvorfor hun ikke brød sig om gruppens handling.

Auston Matthews er den helt store stjerne hos det canadiske storhold, hvor han spiller sammen med den danske målmand, Frederik Andersen.

I januar skrev Auston Matthews under på en fem-årig kontraktforlængelse gældende til 2024 til en samlet værdi på 393 millioner kroner. Hans årlige løn på 78,9 millioner kroner er den tredjehøjeste i hele NHL. Han er også frontfigur for spillet NHL 20.