Samuel Girard er en af de bedste backs i NHL-klubben Colorado Avalanche, men i de seneste kampe har han ikke været en del af holdet.

Nu forklarer den canadiske ishockey-spiller sit fravær.

»Jeg har taget en beslutning om at passe på mit mentale helbred, og derfor vil jeg gå i behandling for svær angst og depression, som har ført til et alkoholmisbrug,« siger 25-årige Sam Girard i en udmelding ifølge CAA Hockey.

»At passe på sin mentale sundhed er af allerstørst betydning, og jeg råder alle, der føler, de har behov for det, til at råbe op og søge hjælp. Samtidig vil jeg gerne sige tak til min kone, min familie, venner, holdkammerater og fans for deres tålmodighed, forståelse og støtte.«

Sam Girards far, Tony, forsikrer om, at sønnen er i gode hænder.

»Vi kan forsikre alle om, at vi holder kontakten med ham, og at jeres beskeder rører ham dybt. Han er en fighter, en fantastisk fighter, og vil altid ære vores region og hele Quebec. Hockey er stadig hans store passion,« lyder det fra Tony Girard ifølge ESPN.

Sam Girards træner i Colorado Avalanche, Jared Bednar, satte natten til søndag ord på situationen.

»Vi støtter fuldt ud, det, han går i gennem, og hans beslutning om at gå i behandling. Du skal passe på dig selv, før du er i stand til at hjælpe et hold. Vi savner ham, og vi glæder os til at få ham tilbage,« lød det fra Bednar.

Girard har spillet for Avalanche de seneste syv sæsoner.