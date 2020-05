NHL-spillerne vil arbejde videre med forslag om sæsongenoptagelse med 24 hold i et alternativt slutspil.

Spillerne i den stærkeste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, har givet grønt lys til at arbejde videre med at finde et alternativt slutspil, så den afbrudte ishockeysæson kan genoptages, så der kan findes en NHL-vinder.

Spillerforeningen for NHL-spillere (NHLPA) har godkendt at arbejde frem mod et slutspil med 24 deltagere.

- Bestyrelsen i NHLPA har godkendt, at der kan forhandles videre om, at 24 hold kan vende tilbage og spille et slutspil for at finde vinderen af Stanley Cup 2020.

- Flere detaljer skal fortsat forhandles på plads, og en aftale om formatet er afhængig af, at alle parters relevante spørgsmål er besvaret, lyder det fra spillernes fagforening.

Hvert af 31 NHL-hold er repræsenteret med en spiller i NHLPA's bestyrelse.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters indebærer et slutspil med 24 hold, at de fire bedste hold i henholdsvis øst- og vestkonferencen er garanteret en plads i første runde af slutspillet.

De skal spille internt om deres seedning. Holdet med den bedste seedning har hjemmebanefordel, hvis en slutspilsserie ender i en syvende og afgørende kamp.

De øvrige 16 hold i slutspillet indleder med et såkaldt "play-in", der også tidligere har været brugt i dansk ishockey. To hold møder hinanden i en serie, hvor der spilles bedst af fem kampe. De i alt otte vindere af "play-in" får en plads i slutspillets første runde.

Ifølge den danske NHL-spiller Lars Eller, der spiller for Washington Capitals, findes der ikke en perfekt måde at afslutte sæsonen på. Det siger han til Washington Post ifølge TV2.

- Jeg vil sige, at når det kommer til formatet, tror jeg, det er næsten umuligt at gøre alle glade. Situationen er, som den er. Det er langtfra perfekt. Vi må klare os så godt, vi kan, og jeg tror, vi vil mødes og finde en løsning på det. Det bliver ikke nemt, siger Lars Eller.

Coronavirus satte NHL-sæsonen på pause 12. marts. Holdene nåede at spille mellem 68 og 71 kampe i grundspillet, der under normale omstændigheder består af 82 spillerunder.

Da holdene ikke har spillet lige mange kampe, vil de 24 slutspilspladser blive givet på baggrund af, hvor stor en procentdel ud af det mulige antal point, hvert hold har opnået.

Hvis NHL genoptages, bliver det uden tilskuere, skriver Reuters.

/ritzau/