NHL har fastholdt en maratonkarantæne, som Tom Wilson blev tildelt for igen at være alt for voldsom på isen.

New York. Den canadiske ishockeyspiller Tom Wilson har fortsat ikke været i aktion i den nye sæson i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Og det kommer heller ikke til at ske lige foreløbigt.

Det står klart, efter at NHL's kommissær, Gary Bettman, torsdag fastholdt en karantæne, som Washington Capitals-spilleren blev tildelt 3. oktober efter en opvarmningskamp sidst i september.

Ikke mindre end 20 kampes karantæne lød straffen, efter at Wilson på brutal vis sendte St. Louis Blues-spilleren Oskar Sundqvist til tælling med en ureglementeret hovedtackling.

Wilson, der spiller sammen med danske Lars Eller i Capitals, har flere gange tidligere været på kant med reglerne.

Sidste sæson blev han blandt andet tildelt karantæne tre gange.

En ansvarlig for NHL-spillernes sikkerhed siger, at den ekstremt lange karantæne til Wilson er et resultat af canadierens mange overtrædelser af reglerne.

Sidste sæson fik Wilson næstflest strafminutter i ligaen (187 minutter). Det blev kun overgået af Michael Haley (212) og med langt ned til Antoine Roussel på tredjepladsen (126).

/ritzau/AFP