Ishockeyspilleren Colby Cave er på tragisk vis afgået ved døden.

Den kun 25-årige canadier blev lagt i kunstig koma for et par dage siden og svævede mellem liv og død. NHL-spillerens hustru, Emily, fortæller nu, at han desværre ikke vågnede op igen.

På NHL-klubbens Edmonton Oilers hjemmeside bekræfter hun dødsfaldet.

»Det er med stor sorg, at jeg kan fortælle, at vores Colby Cave døde tidligt i morges. Jeg (Emily, red.) og begge vores familier er i chok, men vi ved, Colby var elsket af os, hans familier og venner, hele hockeyverdenen og mange flere. Vi sender en tak til alle for deres bønner i denne svære tid,« siger hun.

Colby Cave blev ramt af en hjerneblødning mandag og efterfølgende indlagt på intensivafdelingen Sunnybrook Hospital i Toronto.

Lægerne opererede den unge canadier i flere timer, da der skulle fjernes en cyste, der sad på ishockeyspillerens hjerne, hvorefter han blev lagt i kunstig koma.

Efterfølgende skrev hustruen Emily, at der skulle et mirakel til, hvis hendes mand skulle overleve og bad derfor omverdenen om at sende en bøn:

»De sidste 24 timer har været de værste i mit liv. Lægerne kæmper for at holde ham i live. Vær sød at bede for min mand og bedste ven,« skrev hun.

Edmonton Oliers begræder ligeledes dødsfaldet på sin hjemmeside:

»Vi vil gerne udtrykke vores dybeste kondolence til familien og vennerne efter Colby Caves dødsfald tidligere på morgenen. Colby var en fantastisk holdkammerat med en god personlighed, beundret og elsket af alle spillerne. Vores tanker går til hans kone Emily og venner i denne svære tid.«

Colby Cave nåede at være en del af Edmonton Oilers siden januar.

Han optrådte i 11 kampe og scorede en enkelt gang.