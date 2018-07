Den tidligere NHL-stjerne og målmandslegende, Ray Emery, er død i en tragisk drukneulykke. Han blev bare 35 år gammel.

Ulykken skete, da Ray Emery og en gruppe bekendte hoppede i havnen søndag formiddag lokal tid i hans hjemby Hamilton i Ontario, Canada.

Her forsvandt den tidligere Stanley Cup-vinder i vandet og blev først fundet igen ud på eftermiddagen. Men desværre kunne redningsfolk kun erklære Ray Emery for død.

Det forklarer politiinspektør Marty Schulenberg.

»De tog ud på en svømmetur, og desværre kom han (emery, red.) ikke tilbage efter at være hoppet i. Vi rykkede ud med Hamiltons brand og redningstjeneste, men vores eftersøgning i vandet og i området omkring havnen kom desværre ud med et negativt resultat,« siger han til den lokale avis The Hamilton Spectator.

Friends and first responders have identified victim in early morning drowning at the Hamilton Harbour as former @NHL goalie Ray Emery. Ray played the @ottawasenators, @NHLBlackhawks, @AnaheimDucks and the @NHLFlyers. He was swimming with several friends & never surfaced #HamOnt pic.twitter.com/QpD2tNwDzs — Andrew Collins (@ACollinsPhoto) 15. juli 2018

Politiet vurderer, at der intet mistænkeligt er ved Ray Emerys død, men at der er tale om en tragisk hændelse. Politiet vil dog bruge de kommende dage på at fastslå den præcise dødsårsag.

Ray Emerys død har rystet den nordamerikanske hockeyliga, NHL, hvor han spillede gennem 11 sæsoner frem til 2015. Her repræsenterede Ray Emery flere af de største klubber, hvor han var en frygtet og aggressivt spillende keeper i målet for Ottawa Senators, Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks og Chicago Blackhawks.

I 2007 nåede Ray Emery og Ottawa Senators frem til Stanley Cup-finalen, og han vandt endelig Stanley Cup-serien med Chicago Blackhawks i 2013.

We are saddened by the news of Ray Emery's passing. Our condolences go out to Ray’s family and friends. https://t.co/nMNCdJQSyY pic.twitter.com/Pjy2QwcuB8 — NHL (@NHL) 15. juli 2018

Flere af Ray Emerys klubber har været ude og begræde hans død. Blandt andre skriver Chicago Blackhawks i en pressemeddelelse.

»Blackhawks vil huske Ray med varme tanker og som et frygtløs konkurrence-menneske og en Stanley Cup-vinder.«

Ray Emery spillede efter NHL en enkelt sæson i den Amerikanske Hockey-liga og i den tyske DEL-liga.