Den tidligere NHL-spiller Jaromir Jagr fik sig onsdag en alvorlig forskrækkelse.

For den 50-årige legende var involveret i et voldsomt uheld i hjemlandet Tjekkiet. I et opslag på Instagram fortæller han, at han stødte sammen med en sporvogn.

'Det var min skyld. Jeg prøvede at krydse over for at skifte retning. Jeg kiggede til begge sider og kørte frem,' forklarer Jagr, der har delt et billede af bilen.

'Men der var rigtig meget traffik, og jeg havde ikke tid til at reagere på sporvognen, der kom med høj fart i samme retning,' skriver han.

Jaromir Jagr opdagede første sporvognen, da den var en halv meter fra ham. Og der var ikke en chance for at undvige.

'Jeg troede, det var slut. Jeg har altid troet på, at de højere magter holdt hånden over mig, og i dag mærkede jeg det igen. Tak, Gud!' lyder det fra Jaromir Jagr.

Han fortæller, at han selv var i stand til at gå ud fra bilen, og at han slap billigt og uskadt. Ifølge et tjekkisk medie fik han en lille skade på den ene hånd, men han nægtede at tage med på hospitalet.

Jagr blev testet for alkohol i blodet, og ifølge mediet var alle test negative.

Jaromir Jagr. Foto: Radek Petrasek

'Vigtigst af alt skete der ikke noget med passagererne, der var ombord på sporvognen. Tak til alle for jeres forståelse og til dem, der hjalp til på stedet,' slutter opslaget.

Jaromir Jagr har i sin karriere spillet 24 sæsoner i NHL, hvor det blev til 766 mål.

Han vandt i 1998 OL-guld med Tjekkiet, ligesom han i 2005 og 2010 var med til at vinde VM.