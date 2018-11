Oliver Bjorkstrand var henvist til tribunen, da Columbus Blue Jackets besejrede Dallas Stars.

NHL-klubben Columbus Blue Jackets besejrede natten til onsdag Dallas Stars med 4-1, men holdets danske forward, Oliver Bjorkstrand, har svært ved at komme op i de sædvanlige omdrejninger i denne sæson.

Efter en skuffende indledning på sæsonen måtte Bjorkstrand tage plads på tribunen, mens holdkammeraterne sikrede sig de to point på isen i Nationwide Arena i Columbus.

Danskeren var opført som et såkaldt "healthy scratch", hvilket betyder, at han var ude af holdet, men ikke skadet.

Det er første gang siden februar 2017, at Bjorkstrand går glip af en kamp uden at være ukampdygtig. I sidste sæson spillede han samtlige 82 grundspilskampe og lavede 40 point undervejs.

Men efter sommerferien er den tidligere Herning-spiller ikke kommet helt op i vanligt gear og har i de seneste kampe fået begrænset istid.

Senest blev Bjorkstrand kun benyttet i fem et halvt minut i Columbus' møde med Anaheim Ducks natten til mandag, hvor han slet ikke kom på isen i tredje periode.

Nu har holdets sportslige ledelse med cheftræner John Tortorella i spidsen så valgt at give den 23-årige dansker en pause.

- Jeg kommer ikke til at give en forklaring. Det er klart, at hvis han ikke er med, er vi ikke er tilfredse med hans spil, siger Tortorella til avisen Columbus Dispatch.

Bjorkstrand fik besked om situationen under tirsdagstræningen, hvor træneren trak ham til side til en samtale.

- Selv om man ikke får mange minutter i de enkelte kampe, kan man godt kontrollere sit præstationsniveau. Tortorella mener ikke, at jeg er, hvor jeg skal være, og derfor er jeg ude, siger Bjorkstrand til Columbus Dispatch.

Efter sejren over Dallas Stars er Columbus Blue Jackets noteret for 17 point for 15 kampe og er på sjettepladsen i Eastern Conference.

/ritzau/