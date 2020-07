Der vil ikke blive ruttet med oplysningerne, når NHL-spillerne bliver testet for coronavirus.

Den Nordamerikanske Ishockeyliga (NHL) vil holde kortene tæt til kroppen, når resultaterne af spillernes coronatest ligger klar i tiden frem til ligaens genstart 1. august.

I modsætning til andre sportsgrene får de enkelte klubber ikke lov til at offentliggøre, hvis en eller flere af spillerne har virus i kroppen.

NHL er kendt for generelt at være temmelig nærig med detaljerne, når spillere bliver ramt af skader.

Som regel får offentligheden blot at vide, om skaden sidder på den øvre eller nedre del af kroppen.

Mønsteret vil være det samme, når det drejer sig om coronavirus, i ugerne op til at spillerne vender tilbage til isen. Det er resultatet af drøftelser mellem ligaen og NHL's spillerforening, NHLPA.

- Vi har talt med NHLPA og føler fortsat, at et sundhedsmæssigt privatliv er vigtigt i denne proces, siger NHL's vicedirektør, Bill Daly, ifølge Reuters.

- Som det ser ud lige nu, vil vi offentliggøre antallet af test, men klubberne er afskåret fra at informere om testresultater.

Daly erkender dog, at ligaen trods alt er nødt til at have en vis transparens i dette tilfælde.

Derfor vil NHL oplyse smittetal i tiden op til de første kampe.

- Medierne og offentligheden vil vide, hvilken situation vi befinder os i, men det bliver ikke offentliggjort af enkelte klubber eller spillere. Lægelig tavshedspligt er vigtig, og den vil vi beskytte, siger Bill Daly.

De 24 bedste af de 31 NHL-hold genoptager sæsonen og jagten på Stanley Cup-trofæet fra 1. august.

Det er dog ikke alle spillere, der er klar til at vende tilbage til isen, mens coronavirusset hærger.

En af dem er Calgary Flames-spilleren Travis Harmonic, der fredag meddelte, at han ikke vil være med. Beslutningen er taget af hensyn til hans datter, der har åndedrætsproblemer og derfor er i risikogruppen.

Efterfølgende har flere spillere takket nej til genstartsplanen, deriblandt Edmonton Oilers' Mike Green og Vancouver Canucks' Sven Baertschi.

Fem danskere er tilknyttet klubber, der er med i kampen om Stanley Cup-trofæet.

Det drejer sig om Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets), Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs), Oliver Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets), Patrick Russell (Edmonton Oilers) og Lars Eller (Washington (Capitals).

- Kan ikke vente med at komme tilbage, skriver Lars Eller på Twitter.

/ritzau/