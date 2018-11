Tidligere NHL-spillere anklager forbundet for ikke at have beskyttet dem mod hjernerystelse.

Den nordamerikanske ishockeyliga NHL indgik mandag et forlig på 18,9 millioner dollar med godt 300 pensionerede spillere.

De har sagsøgt ligaen for ikke at have beskyttet dem mod eller oplyst dem om risikoen for hjernerystelser i deres aktive karriere.

Erstatningskravet, der blev behandlet ved en domstol i Minnesota, er langt det største, der har været rettet mod NHL.

Forligssummen er samtidig betragteligt lavere end den milliardaftale, som NFL (National Football League) indgik med en række tidligere amerikanske fodboldspillere i en tilsvarende sag.

NHL-spillernes advokat, Stuart Davidson, er klar over, at man nu vil sammenligne de to forlig.

- Når man har en sagsøgt part, der har brugt millioner af dollar på at føre en sag i fire år for at bevise, at der ikke er noget i vejen med at få sin hjerne slået ind, så er der grænser for, hvor langt man kan komme, siger Stuart Davidson.

Forliget betyder, at de 318 pensionerede spillere vil modtage 22.000 dollar i erstatning hver. Samtidig vil de kunne modtage op til 75.000 dollar til lægeundersøgelser og behandling.

Betingelsen for forliget er, at samtlige 318 spillere vælger at acceptere aftalen og altså afholder sig fra at føre egne sager mod NHL.

En talsmand for NHL siger, at forbundet ikke vil kommentere sagen, før alle spillere har taget stilling til, hvorvidt de vil godkende forliget.

Ifølge advokatfirmaet, der fører sagen mod NHL, er det vigtigste at sørge for, at forbundet hjælper de pensionerede spillere.

- Den vigtigste for os, advokaterne, var muligheden for at få lægeundersøgelser og behandling, hvis de (spillerne, red.) havde brug for det, og at NHL ville skulle betale en stor sum til en fælles fond for at hjælpe pensionerede spillere, siger Stuart Davidson.

