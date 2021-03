Joachim Blichfeld får to karantænedage og går glip af 78.000 kroner i løn efter grim tackling.

Den danske ishockeyspiller Joachim Blichfeld må betale en kedelig pris for, at han torsdag morgen dansk tid fik matchstraf i sin NHL-sæsondebut for San Jose Sharks.

Frederikshavnerens hårde ansigtstackling på Nathan MacKinnon koster nu danskeren to kampe i skammekrogen. I karantæneperioden får han heller ikke løn.

Han går dermed glip af 12.701,14 dollar i løn, hvilket svarer til lidt over 78.000 kroner.

Det oplyser NHL, der i en video redegør for, hvordan man er kommet frem til den straf. I videoen bliver tacklingen gennemgået minutiøst.

- Selv om MacKinnons krop og skulder absorberer noget af kontakten, er hovedet genstand for den primære kontakt, og kontakten kunne være undgået. Blichfeld kunne have tacklet direkte på skulderen, lyder det blandt andet.

I strafudmålingen bliver der lagt vægt på, at danskeren ikke tidligere har været straffet i NHL-regi.

Den 22-årige dansker kæmper for at etablere sig i verdens nok stærkeste ishockeyliga, men i både denne sæson og sidste sæson har han primært spillet for San Jose Sharks farmerhold, San Jose Barracuda.

Han står blot noteret for fire NHL-kampe i sin karriere, og han ved nu, at han heller ikke kommer på isen i holdets to næste kampe, der begge er mod Vegas Golden Knights.

Tre af Joachim Blichfelds landsmænd fik lov til at spille NHL-kampe natten til fredag.

Oliver Bjorkstrand scorede til 2-0 for Columbus Blue Jackets, da holdet vandt 3-2 ude over Dallas Stars. Nikolaj Ehlers blev noteret for en assist til det afgørende mål i overtid, da Winnipeg Jets vandt 4-3 ude over Montreal Canadiens.

Den danske keeper Frederik Andersen måtte til gengæld skøjte fra isen med et nederlag, da Toronto Maple Leafs tabte 1-3 ude til Vancouver Canucks.

/ritzau/