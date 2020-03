Det er fortsat NHL-ledelsens mål at færdiggøre sæsonen. Om nødvendigt vil man spille kampe hen over sommeren.

Normalt slutter NHL-sæsonen med de sidste kampe om Stanley Cup-trofæet midt i juni, men i år kan den nordamerikanske ishockeyliga strække sig om på den anden side af sommeren.

Turneringsledelsen stræber fortsat efter at færdiggøre turneringen, der for tiden er suspenderet på ubestemt tid i kampen mod coronavirus.

På NHL's hjemmeside åbner ligaen for at forlænge sæsonen helt ind i august. Efter udsættelsen af sommer-OL er der et sportshul i tv-programmet, som NHL lurer på at udnytte.

Ligaens ledelse har allerede sendt en forespørgsel til holdene, om de har adgang til hal og is i august.

- Jeg vil sige, at det fortsat er vores håb - hvis ikke vores mål - at spille ishockey tidligere end det, siger NHL-vicedirektør Bill Daly.

- Afhængig af hvordan tingene udvikler sig, vil vi elske at spille videre her i foråret, og hvis vi skal fortsætte lidt ind i sommeren, er det et problem, vi meget gerne vil have.

- Vi mener, at hvis det er nødvendigt, vil det være muligt at spille i august. Hvis vi skal presse kampe ind, finder vi en måde at gøre det på, siger Bill Daly.

NHL har ligget stille siden 12. marts. Lige nu mangler holdene mellem 11 og 14 kampe i grundspillet. Derefter går 16 hold videre til playoff om Stanley Cup.

