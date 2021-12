De nye restriktioner kommer på det værst tænkelige tidspunkt for ishockeyklubben Aalborg Pirates.

»Det er jo en bet at skulle afvikle nytårskampene mod Frederikshavn uden tilskuere,« lyder det fra Lars Laursen, der er direktør for piraterne.

Hver sæson spiller de to nordjyske rivaler nemlig to kampe mod hinanden mellem jul og nytår. En i Aalborg og en i Frederikshavn.

»Vi omsætter for en million kroner til den her kamp. Det er med afstand den største kamp hele året,« siger Lars Laursen.

Kampen i Frederikshavn spilles 29. december og bare dagen efter brager de to klubber sammen i Aalborg.

»Det er jo en kamp, som fans og sponsorer ser frem til. Vi kunne sælge 10.000 billetter, selvom vi kun har plads til 5.000 i hallen.«

Og det er ærgerlige indtægter at gå glip af. For selvom kampene vises på tv, så står tv-indtægter ikke mål med, hvis der var fans i hallen.

»Tv-pengene er der, men det er jo ikke på niveau med det, man ser i fodbold. Tv-pengene udgør omkring tre procent af vores indtægter over en sæson, så vi kan ikke leve af det,« siger direktøren.

I år havde klubben desuden lagt op til en endnu større fanfest, da der var arrangeret koncert i forbindelse afviklingen af kampen.

Men direktøren er ikke overrasket over, at det nu er kommet så vidt.

»Det kommer ikke bag på mig. Myndighederne gør vel det, der er nødvendigt, og så retter vi selvfølgelig ind.«

Der er endnu ikke fastlagt nogen kompensationsordning, men det forventer direktøren kommer tidsnok.

»Vi hører, at der vil komme noget lignende sidste år. Det har jeg i hvert fald en forhåbning om,« siger han.

De nye restriktioner glæder fra 19. december og frem til 17. januar.

»Man kan jo godt være bekymret for, at de bliver forlænget, når man ser tilbage på sidste år. Men som jeg hører det, står vi et andet sted. Så det er positivt, at det kun gælder til 17. januar,« slutter direktøren.

Aalborgs sidste kamp med tilskuere i år blev dermed fredagens kamp mod Herning. En kamp som piraterne tabte 4-5.