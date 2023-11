I slutningen af sidste måned mistede den amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson livet på brutal vis.

I en kampsituation, hvor flere spillere var i fuld fart, blev Adam Johnson ramt af modstanderens skarpe skøjte på halsen i et skrækkeligt sammenstød, og ishockey-stjernens liv stod ikke til at redde.

Tilbage står kæresten, Ryan Wolfe, som Adam Johnson havde planlagt at fri til. Det afslører flere af Johnsons venner til USA Today.

Amerikaneren, der blot blev 29 år, havde faktisk allerede købt forlovelsesringen.

»Hans bedstemor fortalte mig, at han havde vist hende ringen, inden han døde, og han ville fri på et tidspunkt,« fortæller vennen Scott Pionk.

Og da Ryan Wolfe gennemgik kærestens efterladte ejendele, fandt hun ringen i parrets fælles lejlighed i England.

Desværre nåede Adam Johnson aldrig at fri, og kort efter hans død delte Ryan Wolfe en rørende story på Instagram.

'Min søde, søde engel. Jeg vil savne dig for evigt og elske dig for altid,' skrev hun til et billede af den tidligere NHL-spiller.

Tirsdag kunne flere medier heriblandt BBC og nyhedsbureauet Reuters berette om, at politiet havde anholdt en mand for uagtsomt manddrab i forbindelse med Johnsons død.