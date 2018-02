San Jose Sharks-danskeren Mikkel Bødker har scoret i tre kampe i træk i NHL.

San Jose. Ishockeyspilleren Mikkel Bødker er i øjeblikket brandvarm på isen i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL.

Natten til mandag scorede den 28-årige dansker to gange for San Jose Sharks i en sejr på 5-2 over Dallas Stars.

Med fire scoringer og en enkelt assist i de seneste tre kampe er Bødker i gang med sin bedste periode siden skiftet fra Phoenix Coyotes til San Jose Sharks for halvandet år siden.

- Det vil jeg mene.

- Det fungerer rigtigt godt. Måske er det, fordi jeg tænker lidt mere aggressivt og lidt mere direkte. Jeg tror, at det giver pote, siger Mikkel Bødker til nhl.com.

Mod Dallas Stars bragte han San Jose Sharks på 3-0 og 4-0. Mens det første mål var en anelse tilfældigt, så viste han stor beslutsomhed ved det andet mål, da han tordnede pucken ind.

Holdkammeraten Joe Pavelski har også bemærket, at Mikkel Bødker har hævet sit niveau.

- Det lader til, at han har fået lidt selvtillid. Det er en stor ting for os, når han bliver ved med at skyde til pucken, som han gør i øjeblikket, siger Pavelski til nhl.com.

Mikkel Bødker har i denne sæson scoret 11 mål i 51 kampe i NHL. Dermed har han allerede overgået sidste sæson, hvor det blev til 10 scoringer i 81 NHL-kampe.

San Jose Sharks har i øjeblikket kurs mod slutspillet.

/ritzau/