Den danske ishockeyspiller Mikkel Bødker skifter fra San Jose Sharks til Ottawa Senators i NHL.

Det meddeler Ottawa Senators tirsdag på Twitter.

Efter to sæsoner i San Jose er det altså endnu en gang blevet tid til et klubskifte for danskeren, der for nylig deltog for Danmark ved VM på hjemmebane.

28-årige Mikkel Bødker indledte i 2008 sin NHL-karriere i Phoenix Coyotes, der senere blev til Arizona Coyotes.

Han nåede også et kort ophold hos Colorado Avalanche, inden han for to år siden skiftede til San Jose Sharks.

