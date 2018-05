Danmarks ishockeylandshold kan muligvis blive forstærket med yderligere to spillere fra verdens bedste liga.

San Jose. San Jose Sharks med danskerne Mikkel Bødker og Jannik Hansen i truppen er færdige i dette års slutspil i verdens bedste ishockeyliga, den nordamerikanske NHL.

I den sjette kamp mod Vegas Golden Knights tabte San Jose Sharks natten til mandag dansk tid med 0-3. Dermed vinder holdet fra Las Vegas serien med 4-2 i kampen.

Og det kan være godt nyt for det danske ishockeylandshold, som i disse uger er vært for VM-turneringen. Hvorvidt de to spillere får lov til at rejse hjem og trække i nationaldragten er op til deres klub at afgøre.

Mikkel Bødker fik godt 16 minutters spilletid, mens Jannik Hansen ikke var med for San Jose Sharks i nattens kamp.

Tampa Bay Lightning er også videre i slutspillet i NHL efter en sejr på 3-1 mod Boston Bruins.

I næste runde skal Tampa Bay møde enten de forsvarende mestre fra Pittsburgh Penguins eller Washington Capitals, der har dansk islæt i form af Lars Eller.

Vegas Golden Knights møder vinderen af Nashville Predators og Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers på holdet.

/ritzau/