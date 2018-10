Den danske forward leverede sæsonens fjerde assist, da Ottawa Senators besejrede Los Angeles Kings.

Ottawa. Den danske ishockeyspiller Mikkel Bødker er kommet fornuftigt fra start i sin nye NHL-klub Ottawa Senators.

Lørdag aften kom den hurtige forward på pointtavlen for fjerde gang i denne sæson, da han assisterede ved et af Ottawas mål i 5-1-sejren over Los Angeles Kings.

En fin skalp for klubben fra den canadiske hovedstad, som ikke er levnet de store muligheder i denne sæson.

Gæsterne fra Californien havde markant flere forsøg på mål, men veteranen Craig Anderson tog godt fra i Ottawa-målet, og hans holdkammerater viste stor effektivitet i den anden ende af banen.

Bødkers assist faldt efter 12 minutters spil, da han var med i Chris Widemans scoring til 2-0. Og inden første periode var slut, havde hjemmeholdet også bragt sig på 3-0.

Den start kom Los Angeles aldrig tilbage fra, og de slagne spillere kan nu rejse videre til Toronto, hvor de på tirsdag møder Frederik Andersen og hans holdkammerater i næste kamp i den langstrakte sæson.

Mikkel Bødker og co. kan til gengæld se frem til yderligere tre hjemmekampe i den nærmeste fremtid. Næste gæst i Ottawa bliver Dallas Stars på tirsdag.

