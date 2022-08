Lyt til artiklen

Hverdagen kom flyvende tilbage i hovedet på ishockey-stjernen, der ellers fløj på en lyserød sky.

Oliver Bjorkstrand har medvirket til 234 mål i 382 NHL-kampe for Columbus Blue Jackets, men forretning er forretning i verdens bedste liga, så da holdet var på vej over lønloftet, måtte danskeren videre - selvom den 27-årige har været en populær herre.

Timingen var måske ikke helt perfekt. Snarere tværtimod.

For Bjorkstrand var taget på bryllupsrejse, efter han fik sin Jill i midten af juli, og lige der på turen faldt den tunge besked: Du skal flyttte 3000 km væk.

»Klokken var nok 23, og jeg stod langt pokker i vold og opdagede et par ubesvarede opkald. Tænkte at jeg hellere måtte ringe tilbage og finde ud af, hvad det handlede om. Jeg havde en god ide om, hvad det kunne være,« siger han til Seattle Sports 710 AM.

Sportsdirektøren i Columbus, Jarmo Kekalinen, gav ham besked på, at han skulle spille for Seattle Kraken.

»Det var et lille chok at få det opkald,« fortæller han, selvom han vidste, at nogen fra holdet skulle videre.

Han fik dog hurtigt vendt tankerne til noget positivt.

»Jeg blev faktisk ret begejstret. Seatte har været i ligaen i et år nu, så jeg går ud fra, at der er god hype om holdet i byen. Det er fedt at tænke på, og jeg håber, jeg kan skabe en vinderkultur. Jeg er klar til rejsen og glad for at skulle derhen.«

Det må man sige er en dejlig positiv holdning, men den danske ishockey-stjerne har heller ikke noget at klage over på kærlighedsfronten, hvor bryllupsrejsen tilsyneladende bød på safari i Afrika.

På den økonmiske er der heller ikke så meget fikumdik - Bjorkstrand har en god aftale, der løber til 2026.

Når han er nået dertil, vil han have tjent over en kvart milliard danske kroner gennem karrieren.

