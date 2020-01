Politiet i Philadelphia undersøger lige nu en hændelse, der involverer ishockeyholdet Philadelphia Flyers' maskot og en 13-årig fan.

Det skriver flere medier, herunder CBS Philadelphia og The Philadelphia Inquirer.

Episoden fandt angiveligt sted i november 2019, hvor den unge dreng blev slået af maskotten Gritty ved en fotosession i Wells Fargo Center (klubbens stadion, red.), hvor sæsonkortholdere kunne komme og tage et billede med den famøse orange maskot.

Men det gik over gevind, da den unge angiveligt gav Gritty et puf i hovedet. Ifølge drengen selv og far Chris Greenwell rejste Gritty sig op for hårdt at slå den unge dreng i den nedre venstre del af ryggen. Og nu vil Philadelphia Flyers hverken undskylde eller betale for sønnens behandling, der indtil videre er løbet op i 300 dollar (godt 2000 kroner), fortæller Chris Greenwell.

Der er uenighed om, hvorvidt episoden mellem Gritty og den 13-årige dreng har fundet sted. Foto: Mitchell Leff

»Det kunne være blevet håndteret så simpelt, men de forsøgte at bestikke mig, så jeg ikke taler om det,« siger han til CBS News.

»Artiklen her er 100 procent faktuel i forhold til hændelsen, og Wells Fargo Center sagde nej til, at jeg kunne se overvågningsbilleder, og politiet blev involveret. Klubben forsøgte at få mig til at droppe anklagerne ved at give mig billetter og drikkelse ad libitum ved en af deres barer.«

Philadelphia Flyers har til gengæld udtalt i en pressemeddelelse, at anklagerne bliver taget alvorligt, og at der er blevet »foretaget en grundig undersøgelse, som ikke fandt noget, der understøtter hans (Greenwells, red.) påstand«.

Klubben har ikke meddelt, hvem der 'spillede' maskotten den pågældende dag, og det lader ikke til, at der er videomateriale af hændelsen, da kameraerne ifølge Wells Fargo Center ikke filmede dér, hvor det pågældende overfald skulle være sket.

Efter hændelsen har Chris Greenwell haft kontakt over e-mail og telefon med Comcast Spectacor, der ejer Philadelphia Flyers. Ifølge faderen har den 13-årige dreng fået tilbuddet om at sætte sig på bænken med spillerne under opvarmning inden en kamp.

Samtidig er Greenwell og Laurie Kleinman, som arbejder for Comcast Spectacor, uenige om, hvad der blev sagt under et telefonopkald i december. Førstnævnte står fast på, at Kleinman har fortalt ham, at Gritty indrømmer overfaldet. Men det benægter Kleinman at have sagt.

»Jeg ved, at det ikke var rigtigt, at min søn harmløst puffede ham på hovedet, men at en Flyers-ansat sender et fuldt slag mod nogen, der har ryggen til, og sårer en 13-årig dreng, er et overfald. Det er uprofessionelt, og det er uacceptabelt for jeres organisation,« skrev Greenwell blandt andet.

Chris Greenwell havde haft sæsonkort til Philadelphia Flyers i 23 år, men hele forløbet har fået ham til at opsige aftalen.