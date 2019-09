Nikolaj Rosenthal satte punktum på en drømmesæson med kåringen som »Årets Spiller« i ishockey.

Landsholdsdebut samt DM-guld og pokaltitel med Rungsted Seier Capital blev fulgt op med The Ambassador’s Cup på den canadiske ambassade.

Nikolaj Rosenthal brillerede med sin unikke fart og målfarlighed og havde sin store andel i Rungsted-triumfen med en score på 38 point (25 mål og 13 assists) i grundseriens 40 kampe samt 19 point (14 mål og fem assists) i 14 slutspilskampe.

Var juryen bag den traditionsrige kåring ikke i tvivl, kom valget af den 28-årige Rungsted-forward som en overraskelse for hovedpersonen selv.

Rundt om Årets Spiller Navn: Nikolaj Rosenthal Privat: Bor sammen med Nathalie Stathakis og deres søn Colin på fire måneder Alder: 28 Position: Wing Klub: Rungsted Seier Capital Tdl. klubber: Gentofte, Bismarck Bobcats (USA), Copenhagen Hockey, Sønderjyske DM-guld: Sønderjyske 2013, Rungsted 2019 Pokaltitler: Sønderjyske 2013, Rungsted 2017, 2019 Landskampe: Seks

»Jeg vidste godt, at jeg havde haft en god sæson, men havde ikke tænkt på The Ambassador’s Cup. Skulle jeg selv have stemt, var det nok blevet Sønderjyskes målmand Patrick Galbraith eller Aalborg Pirates’ Thomas Spelling,« siger han.

Det er en topmotiveret og sulten Nikolaj Rosenthal, som går ind til den kommende sæson.

»Der er flere mesterskabskandidater end nogensinde, og det bliver en hård og jævnbyrdig turnering, men vi går efter at vinde igen. Helt sikkert. Vi har holdet til det med større dybde på forwardsiden end sidste sæson. Skriv bare, at målet er guld,« siger han.

Da nordsjællænderne senest blev danske mestre i 2002, var det også en Rungsted-forward, Nicolas ”Mini” Monberg, der løb med titlen som ”Årets Spiller”. Fire år senere var det Rungsteds Kasper Degn.

Nikolaj Rosenthal, i midten, hyldes som ”Årets Spiller” i dansk ishockey af Canadas ishockeyinteresserede ambassadør, Emi Furuya, og DIUs formand, Henrik Bach Nielsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nikolaj Rosenthal, i midten, hyldes som ”Årets Spiller” i dansk ishockey af Canadas ishockeyinteresserede ambassadør, Emi Furuya, og DIUs formand, Henrik Bach Nielsen. Foto: Nils Meilvang

Danmarks Ishockey Unions formand, Henrik Bach Nielsen, havde stor ros til Nikolaj Rosenthal for hans spillemæssige kvaliteter og altid positive og konstruktive attitude.

»Jeg tror ikke, du vil glemme denne sæson. Det er en ære for mig at overrække dig The Ambassador’s Cup,« sagde Henrik Bach Nielsen.

Canadas ambassadør, Emi Furuya, er som alle canadiere passionerede hockeyfans og roste Danmark for VM-værtskabet i 2018.

»Det var en fantastisk oplevelse at overvære kampe i København og Herning. Jeg var dybt imponeret,« sagde den kvindelige ambassadør, som to gange var på isen under VM for at overrække præmier.