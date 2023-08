For anden gang fik Julian Jakobsen sit navn på et af de fornemste trofæer i dansk ishockey, Canadian Ambassador’s Cup. Beviset på, at han er »Årets Spiller«.

En hæder, der er blevet uddelt siden 1969, hvor den legendariske Gladsaxe-målmand Bent Roland Hansen blev valgt.

Piratkaptajnen fra mesterklubben i Aalborg var selvskrevet til titlen i år. Som der stod på diplomet:

»Aalborgs talisman og kaptajn. Fremragende grundspil, som han toppede med et slutspil i absolut topklasse. Ikke blot endte han som topscorer i playoff. Han drev også sit mandskab frem i hver eneste kamp. Julian er med sin maksimale arbejdsindsats og kloge ageren på isen et forbillede for sine unge kolleger.«

I den kommende Metalliga-sæson, der starter 1. september, jagter Julian Jakobsen & co. det tredje danske mesterskab på stribe. Kun KSF og SønderjyskE har tidligere scoret en triple.

Som årets unge spiller valgtes det 18-årige backtalent Marius Kring Andersen, Herlev Eagles (kommende sæson Malmö Redhawks).

Hans træner i Herlev, Patric Wener, blev efter den sjællandske klubs overraskende tredjeplads valgt som »Årets Træner« (er skiftet til Frederikshavn White Hawks). Og årets supporterklub blev Odense Bulldogs.

Altmulig-kunstneren Kim Pedersen fik stor hyldest under Media Day i Dansk Metals hovedcenter for mere end 20 års arbejde i Danmarks Ishockey Union. Han blev i sommer headhuntet som sportschef for det internationale ishockeyforbund, IIHF, i Schweiz.

»Vi kommer til at savne Kim. Han var blændende dygtig og en chef, der var helt nede på jorden. Alene hans humor. Jeg har grinet mange gange af hans jokes,« siger Nikolaj Ehlers.

Stjernen fra Winnipeg Jets har været hjemme i fødebyen Aalborg siden hjemkomsten fra VM i Finland i slutningen af maj og vender tilbage til sin NHL-klub 14. september.