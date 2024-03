Så gælder det opgøret mellem Rungsted Seier Capital og Frederikshavn White Hawks i Metal Ligaen!

Hjemmeholdet skal holde forfølgerne fra Herlev på afstand, og gæsterne fra Frederikshavn skal forsøge at kravle opad i tabellen for at komme i slutspillet, så der er masser at spille om, når de to hold løber ind på isen i Concordium Arena.

Du kan følge kampen, som B.T. bringer i samarbejde med streamingtjenesten Pluto TV, i LIVE-streamen øverst. Der er optakt fra kl. 18.50, og kampen går i gang kl. 19.00!