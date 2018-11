Ishockeyklubben Hvidovre Fighters er for anden gang på et år havnet i økonomiske problemer.

Flere danske ishockeyklubber var i sidste sæson ramt af økonomiske problemer, og nu er den gal igen.

Hvidovre Fighters meddelte tirsdag, at klubbens største sponsor ikke har foretaget de lovede indbetalinger, hvilket har sendt klubben ud i en kamp for overlevelse.

Før hver sæson vurderer licensudvalget i Danmarks Ishockey Union, om klubbernes økonomi er robust nok til at spille i Metal Ligaen.

Selv om Hvidovre også i sidste sæson havde problemer med at få budgettet til at hænge sammen, så fik klubben tildelt licensen, da det blandt andet lykkedes at lande to større sponsoraftaler.

Ifølge formand for licensudvalget Henrik Ørsted var det umuligt at forudse Hvidovres nuværende økonomiske pine.

- Det er en ret pludselig opstået situation, siger Henrik Ørsted.

Hvidovre Fighters måtte i sidste sæson have et forskud på 500.000 kroner fra en sponsoraftale med Hvidovre Kommune for at få økonomien til at hænge sammen. Sponsoratet var ellers øremærket den igangværende sæson.

Det var licensudvalget opmærksom på, da det i foråret uddelte licens til Hvidovre i Metal Ligaen.

- Vi stillede nogle ret skrappe krav til dem, fordi de sidste år havde en likviditetskrise, hvor de hentede 500.000 kroner fra kommunen forlods. Den mulighed ville de ikke nødvendigvis få igen.

- Derefter landede de to store sponsorater, så økonomien så fornuftig ud, og så fik de licens, forklarer Henrik Ørsted.

Licensudvalget så kontrakten mellem Hvidovre og den sponsor, der er sprunget fra sine betalinger.

- Når vi ser en sponsorkontrakt fra en klub, så har vi tillid til det, vi får forelagt. Vi laver ikke en nærmere efterprøvelse af sponsorkontrakterne. Vi er ikke juridisk rådgiver i forhold til den del. Vi har tillid til, at klubberne viser os det rigtige, siger formanden.

- Så i licensgivningsprocessen ville vi ikke kunne forudsige det her, og vi kan ikke stille individuelle vilkår til klubber om, at de skal have større egenkapital end andre. Det vil være forskelsbehandling, siger han.

Formanden i Hvidovre Fighters, Claus Karup Rasmussen, beretter, at klubben mangler et millionbeløb og arbejder på at få tilført penge og minimere omkostningerne.

- Vi har øjnene stift rettet mod to ting. Det ene er, at vi skal gennemføre sæsonen på bedst mulige grundlag. Og så skal vi sikre fundamentet for elitehockey i Hvidovre i fremtiden, siger han.

Formanden vil ikke forholde sig til risikoen for, at Hvidovre må trække sig fra Metal Ligaen midt i sæsonen.

- Det vil jeg ikke spekulere i. Det tager fokus fra det arbejde, vi har gang i, siger han.

Claus Karup Rasmussen håber desuden, at Hvidovre på et tidspunkt vil få de penge, som klubbens sponsor har lovet.

- Vi mener, at kontrakten er så stærk. Men det vil tage tid at køre en retssag, og det bliver ikke løst i indeværende sæson. Derfor har vi brug for noget likviditet, siger formanden.

Ud over Hvidovre havde Herlev Eagles, Gentofte Stars og Odense Bulldogs økonomiske udfordringer i sidste sæson. Gentofte fik ikke licens til den nuværende sæson.

Hvidovre indtager en niendeplads i Metal Ligaen efter 15 spillerunder.

/ritzau/