Efter at have taget point fra USA lykkedes det også Letland at tvinge Canada ud i overtid.

Herning. Det danske ishockeylandshold kommer på en vanskelig opgave, når det tirsdag aften skal forsøge at tage det sidste skridt mod VM-kvartfinalen mod Letland.

Letterne varmede op til gyserkampen med endnu en solid præstation, da de tog et point mod mod Canada i mandagens sene kamp i boksen. Canadierne vandt 2-1 efter overtid.

Tidligere i turneringen har Letland også fået point mod USA, en anden af ishockeysportens stormagter.

Canadierne dominerede første periode og fik belønning med en scoring af Anthony Beauvillier, men Letland var aldrig ude af kampen.

Tværtimod overtog balterne styringen efter første pause og brændte et par store chancer, inden canadierne vågnede lidt op mod slutningen af perioden.

Nogen stor kamp spillede Connor McDavid og hans holdkammerater dog ikke. De canadiske stjerner manglede tempo og aggressivitet, og heller ikke i powerplay kom der flow over spillet.

Det udnyttede Letland i begyndelsen af tredje periode, da Kristians Rubins fik udlignet med et skud, der akkurat smuttede mellem benene på Canada-keeper Darcy Kuemper.

Letterne kom under hårdt pres, men holdt skansen i resten af den ordinære tid. Connor McDavid sørgede dog for canadisk ejer kort inde i overtiden.

Spørgsmålet er så, hvor mange kræfter den lettiske indsats mod Canada har kostet. Mens Danmark har haft to kampfrie dage inden tirsdagens drama, kan letterne hvile benene i mindre end et døgn.

Danmark skal vinde over Letland for at holde letterne bag sig i kampen om billetten til kvartfinalen.

/ritzau/