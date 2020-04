Börje Salming følte med egne ord, at han var 'ved at dø'.

»Det troede jeg, at jeg var. Så slemt var det, og det er svært at beskrive det. Jeg var så syg, og jeg tænkte virkelig, at nu er det slut,« siger han.

I et interview med NHL.com fortæller den 69-årige ishockeylegende om, hvordan han for lige over en måned siden pludselig fik det så dårlige, at han måtte indlægges.

»Det var skræmmende. Jeg havde problemer med at trække vejret, og nogle gange kunne jeg nærmest slet ikke trække vejret. Jeg rystede og rystede, og det var forfærdeligt.« fortæller Börje Salming:

»Heldigvis kom en ambulance og kørte mig til hospitalet.«

Symptomerne tyder på, at det kunne var coronavirussen, der har smittet ham, men han blev aldrig testet

»Jeg fik aldrig at vide, om jeg havde det eller ej. På det tidspunkt havde det ikke rigtigt ramt Sverige, som det har gjort siden. Det var lidt tidligere end det,« forklarer han. Mere end 1.400 er indtil videre død af covid-19 i Sverige - følg B.T.s liveblog her

Börje Salming er en af de ypperste svenske ishockeyspillere nogensinde. Og en af de bedste i verden.

Börje Salming fyldte 69 i fredags. Foto: NHL Vis mere Börje Salming fyldte 69 i fredags. Foto: NHL

Han fik 17 år i NHL fra 1973-90 som forsvarsspiller, og han blev få år senere den første svensker til at blive indlemmet i ligaens Hall of Fame. Da NHL i 2017 lavede en liste over de 100 bedste spillere nogensinde i det, der betegnes som verdens bedste ishockeyliga, var Börje Salming også med.

I dag bor han i Stockholm og efter sin indlæggelse, der varede et døgn, har han isoleret sig i sit hjem.

»Jeg er ved at være ovenpå igen. Jeg er ikke helt på toppen, men det er blevet bedre. Jeg har passet på mig selv, og nu er jeg i stand til at gå en tur eller cykle ,« siger Börje Salming.

Han fyldte 69 år i fredags.