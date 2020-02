På trods af to scoringer fra Lars Eller tabte Washington Capitals med 3-4 til Pittsburgh Penguins i NHL.

Den danske ishockeyspiller Lars Eller havde personlig succes, men skøjtede formentlig alligevel fra isen med en ærgerlig fornemmelse søndag.

Eller scorede to gange for Washington Capitals i hjemmekampen mod Pittsburgh Penguins, men på trods af Ellers scoringer tabte Washington med 3-4.

Midtvejs i første periode åbnede danskeren målscoringen, da han smækkede pucken op i det ene målhjørne.

Føringen satte gang i gæsterne, som i løbet af to minutter og to sekunder scorede to gange og overtog føringen.

Det skulle gå endnu værre for Washington, som var bagud med 2-4, før Lars Eller med lidt over to minutter tilbage af opgøret skabte fornyet spænding, da han hamrede pucken op i samme målhjørne som tidligere i kampen.

Mesterholdet fra 2018 fører trods nederlaget stadig østkonferencen i NHL og er på sikker slutspilskurs.

Lars Eller har bidraget med 13 mål i 53 grundspilskampe i denne sæson. Derudover står ishockeystjernen fra Rødovre noteret for 19 måloplæg.

