Washington Capitals' Alex Ovechkin er to mål fra at nå en milepæl i NHL, men gik fra banen uden scoringer.

Den danske ishockeyspiller Lars Eller scorede en enkelt gang for Washington Capitals i kampen mod New York Islanders, som endte med at vinde 5-3.

Capitals halsede konstant efter Islanders, som førte 5-1, da Lars Eller i anden periode fik reduceret, da han var hurtigst over en returpuck efter en redning af Islanders' målmand.

Kampen blev spillet på Capitals' hjemmebane, hvor tilskuerne havde set frem til en mulig historisk aften, idet publikumsyndlingen Alex Ovechkin kun mangler to mål for at nå op på 700 mål i NHL.

Men for anden kamp i træk måtte russeren forlade banen uden at komme på måltavlen. Den 34-årige angrebsstjerne er med 698 mål i 1138 NHL-kampe ellers god for en scoring i mere end halvdelen af kampene.

Trods nederlaget er Washington Capitals fortsat med i toppen af Eastern Conference.

Oliver Bjorkstrand udlignede til 1-1 for Columbus Blue Jacket mod Tampa Bay Lightning, og det var også stillingen efter ordinær spilletid.

I overtiden sikrede Nikita Kucherov med sit andet mål Tampa Bay Lightning sejren. Det er holdets syvende sejr i træk og den 19. sejr i de seneste 22 kampe.

Holdet fra Florida har nu 77 point, det samme som Washington Capitals, på en delt tredjeplads i Eastern Conference.

