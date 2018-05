Washington Capitals sikrede sig en syvende og afgørende kamp i slutspilsserien i NHL med en sikker 3-0-sejr.

Washington. Semifinaleserien mellem Washington Capitals og Tampa Bay Lightning i den nordamerikanske ishockeyliga NHL bliver først afgjort i den syvende og sidste kamp.

Natten til tirsdag holdt Washington med Lars Eller på holdet således liv i drømmen om at nå frem til Stanley Cup-finalen med en sejr på 3-0.

Dermed har begge hold vundet tre kampe.

Tampa Bay Lightning har dog en lille fordel, idet holdet har hjemmebane i den altafgørende syvende kamp på onsdag.

Første periode endte uden mål. I anden periode bragte T.J. Oshie Washington på vinderkurs, og i tredje periode blev det til yderligere to scoringer af Devante Smith-Pelly og Oshie.

Lars Eller havde i sine 16 minutter på isen tre skudforsøg, som alle blev reddet.

Vegas Golden Knights har allerede kvalificeret sig til finaleserien, som begynder på mandag.

Lars Eller kan tilføje et lille afsnit til dansk ishockeyhistorie, hvis hans hold kommer i finalen. Og et stort kapitel, hvis Washington Capitals ender med at løfte trofæet.

Kun en gang tidligere har en dansk spiller således været i finalen i verdens bedste ishockeyliga.

Det var Jannik Hansen, som sammen med Vancouver Canucks i 2011 tabte til Boston Bruins.

/ritzau/