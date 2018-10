Lars Eller og Frans Nielsen lagde begge op til mål i NHL, men kun Eller skøjtede fra isen med en sejr.

Vancouver. Der blev sat yderligere to danske point ind i NHL-statistikkerne natten til tirsdag dansk tid.

Både Lars Eller og Frans Nielsen havde således en stav med i scoringer i verdens stærkeste ishockeyliga.

Mest brugbar var assisten for Lars Eller, der sammen med NHL-mestrene Washington Capitals vandt med 5-2 ude over Vancouver Canucks.

Lidt over to minutter inde i kampen var Eller med til at erobre pucken i egen zone, og han sendte den videre til tjekken Jakub Vrana, som satte fart, før han spillede på tværs til John Carlson, som sørgede for 1-0-scoringen.

Det var fjerde gang i sæsonen, at Lars Eller lagde op til mål. I tillæg har han selv scoret en enkelt gang og står derfor noteret for fem point i sæsonen.

Det er samme antal som Frans Nielsen er oppe på, efter at han lagde op til Detroits enlige scoring i hjemmebanenederlaget til Carolina Hurricanes.

Midtvejs i tredje periode havde Nielsen tredjesidste stav på reduceringen til 1-2, der fremtvang spænding i opgøret. Til sidst endte Carolina med at score i et tomt mål og vandt 3-1.

Detroit og Frans Nielsen står derfor fortsat kun noteret for en enkelt sejr efter sæsonens første ni kampe.

Også den talentfulde forward Nikolaj Ehlers var på isen natten til tirsdag. Nordjyden blev ikke noteret for point, da Winnipeg Jets hjemme vandt med 5-4 over St. Louis Blues efter forlænget spilletid.

/ritzau/