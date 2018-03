Lars Eller scorede for tredje gang i fire kampe, da Washington Capitals vandt over New York Islanders i NHL.

Washington. Den danske ishockeyspiller Lars Eller fik lov til at lukke festen, da Washington Capitals natten til lørdag sikrede sig en sejr på hjemmebane i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Med en scoring i tomt mål to minutter før tid cementerede han Capitals' sejr på 6-3 over gæsterne fra New York Islanders.

Det var Lars Ellers tredje scoring i de seneste fire kampe. I alt står danskeren noteret for 17 mål og 18 assister i sæsonen.

Capitals' sejr var holdets fjerde i træk og nummer 41 i sæsonen.

Holdet har overhalet de forsvarende mestre fra Pittsburgh Penguins i Metropolitan Division i Eastern Conference. Dermed topper Capitals divisionen og ligger lunt til at komme i slutspillet, der begynder i april.

Nattens kamp mod Islanders var den anden mod newyorkerne på blot to dage. Natten til fredag blev det til en 7-3-sejr på udebane, og hjemme i Capital One Arena i Washington var værterne altså igen stærkest.

Seks forskellige Capitals-spillere kom på tavlen i opgøret. For en gangs skyld var ligatopscorer Alex Ovechkin dog ikke blandt målmagerne.

Lars Ellers scoring faldt, da gæsterne i kampens afslutning erstattede deres målmand med en ekstra forward i forsøget på at komme tilbage i opgøret.

Den 28-årige dansker opfangede pucken i egen zone. Herfra sendte han et langt, kontrolleret skud hele vejen op i det tomme Islanders-mål.

