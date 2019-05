Stanley Cup-vinder Lars Eller er kommet sig over en skade og har meldt sig klar til at spille VM.

Det afbudsramte danske ishockeylandshold kan se frem til en markant forstærkning ved VM, der begynder om halvanden uge.

Stanley Cup-vinderen Lars Eller har nemlig takket ja til at stille op, efter at hans NHL-klub, Washington Capitals, er røget ud af slutspillet.

Det oplyser Danmarks Ishockey Union i en pressemeddelelse.

- Jeg har døjet med en skade under slutspillet og har brugt den sidste uges tid på at få evalueret omfanget af den.

- At stille op for det danske landshold er altid en stor ære for mig, og jeg glæder mig meget til at støde til truppen i Kosice, siger Lars Eller.

Han var senest med ved VM i 2016, hvor Danmark for anden gang i historien nåede kvartfinalen.

Med hans tilsagn råder landstræner Heinz Ehlers over to NHL-spillere ved VM. Tidligere har også Mikkel Bødker meldt sig under fanerne.

- Lars afgjorde Stanley Cup-finalen sidste år ved at score det afgørende mål, og Lars bliver en rigtig god forstærkning for os.

- Jeg er glad for, at Lars, på trods af at han ikke er 100 procent, stiller op for Danmark, siger landstræneren.

NHL-duoen kan blive til en trio, hvis Nikolaj Ehlers når at blive klar.

Ehlers vil gerne spille VM, men skal først komme sig over en skade, han pådrog sig i sæsonens sidste kamp for Winnipeg Jets.

VM spilles i år i Slovakiet. Danmark spiller sin første kamp mod Frankrig 11. maj.

/ritzau/