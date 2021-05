Et hastigt blik på Danmarks resultater i 18 VM-turneringer fortæller, at Danmark spiller sine bedste kampe mod de bedste hold, og at det er sjældent, at de rød/hvide løver spiller op til niveauet mod de dårligste. 9-0 sejren i 2019 i Slovakiet over Storbritannien er dog en undtagelse.

I Riga er påstanden blevet dokumenteret med 4-3 sejren i åbningskampen mod Tre Kronor og 3-2 sejren i overtiden mod undertippede Storbritannien.

En sejr er en sejr, javist, men de britiske underdogs er et hold, Danmark burde have taget alle tre point mod, hvis man fortsat skal tro på, at den tredje danske kvartfinale i VM-historien er en realistisk mulighed. Pointtabet var dybt skuffende.

Da B.T. talte med landstræner Heinz Ehlers, var hans første reaktion:

»Et eller andet sted er jeg lykkelig for de to point. Men set over hele kampen er jeg ikke tilfreds. Jeg synes, vi var det bedste hold, men der er for få, der bidrager offensivt. Alle vore syv mål i turneringen er scoret af den samme kæde, og det holder ikke, at kun én kæde producerer.«

Nicklas Jensen fulgte sine tre mål og en assist mod Tre Kronor op med et mål og to assist mod briterne og forlod isen som VMs foreløbige pointkonge.

Otte minutter inde i tredje periode blev Mikkel Bødker ramt af et skud på øret og forlod blødende isen.

»Mikkel blev kørt på skadestuen og er blevet syet. Efter de foreløbige oplysninger har han ikke fået hjernerystelse. Vi håber, at han snart er klar igen,« siger Heinz Ehlers.

Landstræneren havde stor ros til backen og matchvinderen Markus Lauridsen, som hamrede pucken i kassen til den forløsende 3-2 scoring i fire mod tre i overtiden på en tværpasning fra Nicklas Jensen sølle med 24 sekunder tilbage

I samme klasse befandt Alexander True, Jesper Jensen Aabo, Nicklas Jensen, Julian Jakobsen og Sebastian Dahm sig.

Danmark var dominerende i første periode, men i anden og tredje periode havde briterne flere store chancer. 2-2 kvitteringen faldt med tre minutter tilbage af den ordinære tid og blev signeret den tidligere Odense- og Frederikshavn-spiller Mike Hammond.

Det spinkle håb om, at Lars Eller kunne dukke op i slutningen af turneringen efter Washington Capitals exit i NHL-slutspillet, er skudt ned.

»Lars har problemer med lysken,« forklarer Heinz Ehlers.