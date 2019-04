Hidtil har Heinz Ehlers holdt sig ude af debatten. Men overfor B.T. giver ishockeylandsholdets nye træner nu sin mening til kende omkring Jesper Duus' beslutning om at forlade jobbet som sportschef i Dansk Ishockey Union.

»Den måde han valgte at gå på skabte selvfølgelig lidt uro, men jeg er da ekstremt træt af det,« siger Heinz Ehlers.

Således valgte Jesper Duus, der ligesom Heinz Ehlers er optaget i dansk ishockeys Hall Of Fame, at smække med døren, da han midt i marts meddelte sin afgang med disse ord:

»Jeg er i praksis administrativ leder med minimal indflydelse og ikke sportschef. DIU har ingen visioner eller ønsker om at skabe dem. Kort sagt: Jeg kan ikke se mig selv i DIU i fremtiden.«

Jesper Duus, til højre, opsagde i marts jobbet som sportschef i Dansk Ishockey Union. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Jesper Duus, til højre, opsagde i marts jobbet som sportschef i Dansk Ishockey Union. Foto: Martin Sylvest Andersen

Ishockey-VM 2019 VM-turneringen spilles 10.-26. maj i Slovakiet

Pulje A i Kosice: Canada (1 på verdensranglisten), USA (4), Finland (5), Tyskland (8), Slovakiet (10), Danmark (12), Frankrig (13), Storbritanien (22)

Pulje B i Bratislava: Sverige (2), Rusland (3), Tjekkiet (6), Schweiz (7). Norge (9). Letland (11), Østrig (17), Italien (19)

De fire bedste i hver pulje kvalificerer sig til VM's afsluttende cup-turnering, mens det dårligst placerede hold i hver pulje rykker ned i B-gruppen

Ifølge Heinz Ehlers har Jesper Duus' afgang betydet, at hans arbejdsbyrde omkring landsholdet er blevet øget.

»Specielt på det organisatoriske plan, og nok også noget mere end jeg har ønsket. Men sådan er det. Duus har taget en beslutning, som vi ikke kan ændre,« siger Heinz Ehlers.

Han har bemærket, at antallet af ishockeyspillere i Danmark siden i fjor er steget med knap 250 medlemmer, hvorefter man for første gang i unionens historie nu har over 5.000 medlemmer.

»Det er fint, at kombinationen af et vellykket VM i fjor og en målrettet indsats har vakt interessen hos mange nye ishockeyspillere. Men når det er sagt, kunne jeg da godt have tænkt mig, at endnu flere spiller ishockey i Danmark. Det ville gøre processen med at skabe klassespillere nemmere. Men vi må i dansk ishockey erkende, at vi i konkurrence med specielt håndboldsporten er voldsomt udfordret,« siger Heinz Ehlers.