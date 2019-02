Livet har ikke altid været helt let for den 28-årige norske ishockeyspiller Daniel Sørvik.

Nordmanden er netop skiftet hjem til Norge og Vålerenga, men vejen dertil var bestemt ikke uden bump for Sørvik, der var igennem en mørk periode.

Det fortæller han til Vårt Oslo, efter han er skiftet tilbage til Norge fra tjekkiske HC Verva Litvínov. Her blev han ramt af skader, og det var hårdt for ham.

Han følte ikke,han blev taget alvorligt i klubben, hvor han kritiserer den medicinske stab. Fysioterapeuten var for eksempel ikke meget til stede, og det gjorde kun situationen værre, at hans kæreste, der ellers havde boet med ham i Tjekkiet til at starte med flyttede hjem til Norge.

Daniel Sørvik (th.) har været igennem en svær periode. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Daniel Sørvik (th.) har været igennem en svær periode. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Hun besøgte ham, men forholdet skræntede også. Derfor var perioden, hvor han heller ikke kunne være på isen, meget svær.

»At være den eneste udenlandske spiller er udfordrende i sig selv. Men når du bliver skadet, er det ekstra hårdt. Du ryger ud af fællesskabet. Jeg bebrejder ikke mine medspillere i klubben, for de har deres eget liv. Jeg er stadig gode venner med mange på holdet,« siger Daniel Sørvik, der både har spillet VM og OL for det norske ishockeylandshold.

Han fortæller til Vårt Oslo, at han kæmpede. Ikke kun med skaderne, for det ramte ham også psykisk.

»Jeg blev siddende derhjemme, og efterhånden blev det til selvmedicinering for at komme igennem dagen. Søvnproblemer førte til både alkohol og sovetabletter. Jeg var langt ude. Det var ikke sådan, jeg blev alkoholiker, men jeg misbrugte alkohol i en periode. Det er der ingen tvivl om. Glæden ved at spille ishockey var for længst væk, og jeg tænkte mere og mere på at give op,« siger Daniel Sørvik.

Sørvik har kæmpet sig gennem en svær periode og er tilbage på isen igen. Foto: TATYANA ZENKOVICH Vis mere Sørvik har kæmpet sig gennem en svær periode og er tilbage på isen igen. Foto: TATYANA ZENKOVICH

I dag er billedet dog et helt andet. For Sørvik er nu tilbage i Norge, hvor det igen går ham godt.

Han er tilbage på isen og har spillet flere gange. Og at det er endt sådan, skyldes en særlig samtale, han havde med Vålerengas sportschef Espen Knutsen.

»Det, der var specielt ved denne ene samtale, var, at jeg fortalte ham, hvordan jeg havde det. Det havde jeg ikke gjort før. Da Espen hørte det, sagde han med det samme: 'Du må komme hjem til Norge,'« siger Daniel Sørvik, der spurgte, om han kunne vende 'hjem' til Vålerenga. Selvom der ikke var penge til det i budgettet, ville Knutsen 'få det til at gå op'.

Daniel Sørvik har siden sit comeback til Norge spillet seks kampe for Vålerenga siden midten af januar.